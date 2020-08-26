商用軟體業者Salesforce近日喜事連連，除了即將成為道瓊工業指數首檔雲端軟體成分股外，會計年度第二季（5至7月）營收首次跨越50億美元大關，該公司同時上修全年財測。

拜雲端需求激增所賜，Salesforce會計年度第二季（5至7月）營收年增29％，至51.5億美元，超越華爾街預估的48.7億美元。

Salesforce第二季淨利達26.3億美元，每股盈餘2.85美元。扣除一次性項目後，每股盈餘為1.44美元，遠遠優於一年前同期的66美分，和分析師預估的67美分。

Salesforce執行長班尼歐夫（Marc Benioff）在法說會表示，公司在新冠肺炎疫情期間業績強勁，他對此感到「苦樂參半」，因為公司必需因應疫情帶來的挑戰。

展望第三季，Salesforce預估營收將在52.4億至52.5億美元之間，高於分析師預估的50.2億美元。調整後每股盈餘將介於73至74美分，略低於市場預估的76美分。

Salesforce同時調升全年財測，反映新冠肺炎疫情期間，市場對雲端運算需求不墜。Salesforce預估本會計年度（2021年1月底止）的營收將在207億至208億美元之間。

Salesforce在前次法說會將全年度營收預測由211億美元大砍至200億美元左右，主要因為減免部分客戶的貨款。

在疫情爆發之前，雲端運算已經是熱門的科技領域之一，居家防疫期間，企業紛紛改為遠端工作，學校改採遠距教學，進一步推升雲端需求。

全球最大雲端運算服務商暨電商巨擘亞馬遜，2020年迄今股價累計狂飆逾80％，第二大雲端業者微軟，同期股價大漲37％。2020年來Salesforce股價累計上漲逾30％。

(工商 )