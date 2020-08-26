中國十大童裝之一淘帝-KY（2929）在疫情與洪水重創，加上大陸童裝市場削價競爭漫延，上半年營收與獲利仍大幅衰退，H1每股虧損7.59元，所幸淘帝-KY現金流穩住下，積極協助代理商清庫存，期進一步挹注下半年營收，全年轉損恐難避免，期明年市場能回復正軌。

淘帝-KY7月合併營收1.04億元，較上月的0.73億元增加41.69％，累計1至7月合併營收14.80億元，大幅年減逾55%，淘帝-KY指出，由於今年中國童裝市場受新冠肺炎疫情影響整體消費動能，在中國國內消費信心尚未回溫、以及洪水災害干擾代理商拉貨力道，使得整體營收表現較去年同期還有很大的落差。

淘帝-KY表示，今年中國童裝市場面臨正面衝擊的考驗，集團採取降價策略鼓勵代理商增加提貨，加大行銷宣傳優惠活動力道，以協助加速去化代理商庫存水位並挹注營運現金流貢獻，此外，淘帝-KY積極拉升童裝線上銷售表現，今年前7月線上銷售營收比重較去年同期的6.70％，已明顯拉升至17.22％水準，若是以第二季來說，電商占比達20％，估計今年全年電商營收占比可超標達25％，有助於旗下TOPBI、Mini Topbi雙品牌銷售逐步落底回穩，逆境突圍。

展望2020年第三季，淘帝-KY維持審慎保守看法。淘帝-KY仍積極推動新零售虛實通路資源互導，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，積極布局自有網紅與店員直播帶貨商機，挹注整體營運正面效益，另一方面，憑藉淘帝-KY為中國服裝行業百強企業之一，有望於中國童裝產業加速太弱留強局面，隨著優化生產廠商與代理商之管理效益，並落實全渠道銷售與數字化轉型布局，進一步提升中國童裝市占率契機。

(工商 )