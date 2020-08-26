同樣都來自雲林，同樣都超過百年歷史的品牌，丸莊醬油首次與霹靂布袋戲合作，推出台灣第一瓶布袋戲英雄醬油「丸莊霹靂素還真醬油」，採用黑豆與黃豆純釀醬油調配，不論煎、煮、炒、炸、拌、沾樣樣行，就如同還真武功高強與其角色底蘊，將霹靂布袋戲英雄的人物性格，已醬油風味呈現。

「丸莊醬油」於2006年開始契作黑豆，以獨門菌種及「甕式醬油」專業技術，經過180天古法手工純釀，完整保存黑豆精華，受到消費者的喜愛，此次與霹靂布袋戲合作，也是希望趁此機會達到雙方所追求的「傳承與創新」，盼打造在地雙百品牌的另一傳奇。

首批限量2000瓶，實體通路將於誠品知味市集、丸莊及霹靂直營門市通路販售，每瓶售價300元，網路獨家於 9初在PCHome 24小時線上購物結合超值活動進行首賣。此外，8月30日將於信義誠品舉辦丸莊霹靂素還真見面會活動，除了霹靂英雄素還真將現身外，也將於活動中進行醬油限量買一送一及贈送最新霹靂影劇『霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂海報』等。

(中時 )