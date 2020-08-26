阿富汗北部與東部發生暴雨和洪災，土石流與洪水造成至少68人死亡、數百座房屋被摧毀。

半島電視台報導，官員們說，由於洪水氾濫摧毀了帕爾旺省(Parwan Province)首府查里卡爾市(Charikar)的大部分地區，目前已知68人喪生，90人受傷，而且罹難人數很可能還會再增加。

帕爾旺省女發言人瓦希達·沙卡爾（Wahida Shahkar）週三表示，這場天災超出了地方政府的能力，希望中央政府迅速介入。

阿富汗洪災主要發生在東部與北部。(圖/美聯社)

帕万省Shahrak-Malimin村的居民艾哈邁德·揚（Ahmad Jan）說，大多數人仍然被困在房屋的廢墟下，村子裡50多座房屋已完全損壞，實在不知死傷人數。暴雨來的時候是清晨，所以大多數人都在睡覺。

阿富汗總統阿什拉夫·加尼已下令，向帕爾旺和其他省份提供 援助，同時向遇難者家屬表示慰問。

阿富汗的夏季經常在北部和東部出現大量降雨，同時導致洪水氾濫，每年都會災情，至少造成數百人死亡。

本月早些時候，山洪暴發襲擊東部省份楠格哈爾的一個村莊時，包括15名兒童在內的16人喪生，數十座房屋被摧毀。

(中時新聞網)