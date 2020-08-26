在中美機艦於南海頻頻遭遇之際，美國持續對大陸出招，美商務部26日公布，將24家大陸企業列入制裁名單，因為這些企業「幫助解放軍在南海修建人工島礁」，上榜的企業最多的是中國交通建設公司的相關企業，及中國電子科技集團公司下屬的多個單位，其他如科技、通訊、廣播、電纜等相關領域的公司，也榜上有名。

美國商務部26日晚在官網發出新聞稿，引述美商務部長羅斯的話：「美國、中國的鄰國，以及國際社會指責中國對南海的主權主張，以及為中國軍方修建人工島。今天被點名的這些制裁實體，在人工島建設發揮了重要作用，因此必須被追究責任。」

實體清單被認為是美國出口管制的「黑名單」，被列入的實體，需要獲得商務部頒發的許可證，才能購買美國技術。

新聞稿稱，自2013年以來，中共在南海的七個地帶建造了3000多英畝的土地，其中包括防空和反艦飛彈。此外，還指控大陸對某些哨所的建造，侵犯了菲律賓的主權，並引用當年的《南海仲裁案》，指出這是常設仲裁法院在2016年7月裁決中，對菲律賓提起的針對中國的一案所裁定的。

美國商務部稱，確定這些被制裁的實體，使大陸能在南海的爭議島礁建立哨所，並使之軍事化。

被制裁的重點對象，包括中國交通建設公司，旗下的疏浚公司、天津航道局、上海航道局、廣州航道局、第二導航工程局都入列，24家企業有五家屬於中交建；第二重點對象是中國電子科技集團第七研究所(CETC-7)，包括該所及其下屬的廣州宏宇科技公司、廣州通光工信公司，也被點名，中國電子科技集團第三十研究所(CETC-30)也被點名。

此外，還有桂林長海公司、湖北廣興通信技術公司、陝西長嶺電子科技公司、上海電纜海洋工程公司、泰利信電子科技公司、天津廣播設備公司、天津764航空電子技術公司、天津市764通信導航技術公司、武漢美利特通訊公司等各地的通訊技術類型公司，都榜上有名。

關於南海問題，大陸外交部曾表示，南海諸島是中國固有領土，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施是完全正常的，這是國際法承認的一個主權國家的正常權利。中方致力於與東盟各國共同​​維護南海地區和平穩定，近來南海局勢正在趨於平穩，向著積極方向發展。希望有關國家能夠尊重地區國家維護南海地區和平穩定的努力，多做有助於促進南海地區和平穩定的事情。

(旺報 )