目前在成大醫院斗六分院任職的前成醫心臟外科體外循環技術師林光宇，2018年間在成醫開刀房持刀刺傷護理師陳彩鳳，刑事部分今年3月被台南高分院判刑2年10月後，民事部分陳女也求償醫藥費、看護費、精神賠償費等合計391萬餘元。台南地方法院26日下午判賠150萬餘元，仍可上訴。不過，林光宇認為，賠償金額過高，將再與律師討論是否上訴。

43歲的林光宇在成醫工作19年，因與在院工作30年的陳彩鳳有職場糾紛，前年9月28日憤而持蝴蝶刀闖入手術室，刺傷陳女胸、腹7刀，其中一刀深及胸腔。案發後，隨即主動前往台南市警五分局開元派出所自首。

由於林光宇在自首前，曾在臉書上寫下「終結霸凌」等字，還曾在庭訊供稱，陳女平常會向主管羅姓醫師打小報告，影響羅對他的看法，將困難工作全丟給他做，讓他備感壓力；行凶當天，羅要他將辦公桌搬到庫房，並問他是否離職，讓他忍無可忍，從抽屜拿小刀找陳女理論，原本只是想嚇唬對方，卻一時情緒失控行凶，事後深感懊悔。

刑事部分，一審採信他被職場霸凌的說法，依妨害醫療罪判刑1年，但上訴台南高分院後，合議庭不認同此說，撤銷改依殺人未遂罪判2年10月。

此外，陳彩鳳也提起刑事附帶民事賠償，向林求償391萬餘元，經台南地院民事庭審理後，今天下午宣判，認林應賠償醫藥費57萬餘元、醫療用品1721元、交通費2萬餘元、看護費19萬餘元、勞動能力損失9萬餘元及精神賠償60萬元，合計150萬餘元。

(中時 )