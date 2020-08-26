根據最新民調，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中滿意度從5個月前的91%，狂跌至68%，跌掉23%。宅神朱學恒擔心，民眾對防疫體系的信任，會不會因此受到折損，這是最危險的。

主持人謝曜州在談話性節目《國民大會》表示，5個月前，陳時中支持度高達9成1，古今中外都沒有人這麼高。但是TVBS最新民調卻顯示，陳時中現在只剩下68%，狂跌了23%，從第一名變成第二名。而第一名則跌破大家的眼鏡，是新北市長侯友宜，他竟然拿到了7成3，真的讓大家非常意外，而民進黨裡，「大阿哥」鄭文燦當然是接班梯隊的第一名，但沒想到的是，第二名居然是蘇貞昌，他也想要接班嗎？

朱學恒表示，過去一段時間的紛紛擾擾，對陳時中的確有傷，因為滿意度跌掉23%，這是非常高的一個狀況。至於陳時中民調跌，朱學恒說，其實他不擔心陳時中將來選總統，反而擔心的是民眾對防疫體系的信任，會不會受到折損，當不能相信有他就OK，反而是最危險的，陳時中的不滿意度也上升了。

朱學恒點出，這次國民黨籍的新北市長侯友宜的民調，真的很特別，侯友宜在藍綠之間滿意度都很高，總滿意度高達73%。若不是因為他還有市長任期，大家簡直要討論，他下一屆是不是就要選總統了。

(中時新聞網)