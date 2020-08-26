肥胖對健康的負面影響早已是老生常談，而一項由世界銀行委託進行的研究指出，肥胖會提高新冠肺炎的死亡風險達48％，且可能導致新冠疫苗的效果打折扣。

肥胖的定義，是身體質量指數（BMI）超過30％。這篇報告被刊登在最新一期的權威期刊《肥胖評論》（Obesity Review）

參與研究的專家警告，肥胖者的新冠死亡風險，比先前預期更高。而這項報告出爐，勢必提高各國政府打擊肥胖症的壓力。以英國為例，本身一直有體重問題的首相強森，2周前剛宣布祭出對抗新冠肺炎的新策略，推動「活得更健康」（Better Health）運動，希望英國人吃得更健康，一起來減重，因為有肥胖引發的身體狀況者，罹患新冠肺炎的死亡率非常高。

英國的成年人肥胖率高達27％，美國更有40％成年人有肥胖問題。

這篇由美國北卡大學進行的研究發現，肥胖者在新冠肺炎的各種相關統計數字，都具有更高風險，罹患新冠肺炎住院的風險，比一般人高113％，被送進加護病房的風險多出74％，死亡風險高48％。主導研究的北卡大學公衛研究所教授波普金表示，這些數字令他震驚，令人害怕，且遠超過預期。

(中時 )