美國威斯康辛州基諾沙郡非裔男子布萊克23日遭警察連開7槍後癱瘓，當地連續數晚爆發嚴重動亂。25日晚，基諾沙郡街頭突然爆發槍擊案，3人中彈，其中2人死亡。

基諾沙郡警方表示，25日晚至26日凌晨的暴亂中，在當地一處加油站附近發生槍擊事件，造成2死1傷。該郡警長貝斯（David Beth）稱，槍擊案據說是示威者和一群保護店家的武裝男子之間爆發衝突的結果，警方和聯邦調查局正就此事展開調查。

布萊克遭警方開槍打傷後引發暴亂威州州長艾弗斯25日宣布該州進入緊急狀態，增派國民兵前往基諾沙郡維持治安。該郡25日晚起開始實施宵禁，但仍有大批示威者聚集在法院門前抗議，並對警察投擲石塊和爆竹，警方則使用催淚彈等裝備驅散人群。

29歲的布萊克23日遭警察朝背部連開7槍，當時布萊克的3個孩子就在附近。布萊克因脊椎中彈已呈癱瘓狀態，其家人委託的律師表示，將對警方提出民事訴訟求償。

(中時 )