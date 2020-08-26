中職富邦悍將今晚在新莊球場出戰統一獅，3局上由獅隊4棒陳鏞基敲出一支一壘安打後，接著順勢成功盜上二壘，同時也達成他生涯百盜的紀錄，更是中職史上第8位完成「千安百轟百盜的」球員，他笑說：「打得久才有辦法破紀錄，覺得很開心！」

今年37歲的「台灣轟炸機」陳鏞基賽後表示，能在中職能完成千安、百轟、百盜紀錄的人沒幾個，能拿到此殊榮也為自己的棒球生涯感到驕傲，對於今日從悍將投手邦威手中盜壘成功的想法，他說：「平時觀察投手的假動作很重要，才有臨機應變的能力。」而平時一壘教練也會幫助跑者盜壘時提供一些想法和訣竅。

目前排名居前2的兩隊將連26、27日進行二連戰，同時也攸關下半季的排名，故首場雙方都派出洋投對決，經獅隊投手布雷克的成功鎮壓後，讓悍將局勢相當不樂觀，獅隊總教練林岳平說，布雷克具身材優勢，球速快且多變化，很容易打亂打者的節奏。3局上由獅隊羅國龍轟一支2分打點的全壘打，並以5分奠定勝基，最終以6：3擊敗悍將。

(中時 )