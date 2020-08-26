今（26）日豪雨狂灌南台灣，造成高雄、台南部分地區淹水，中央氣象局也指出，明（27）日雨勢會更大，而天氣風險公司總監賈新興透露，整個東亞沿岸是一大低壓帶，而巴威颱風是領頭羊，帶著西南風與陸風在台南、高雄交會，產生了輻和效應。

賈新興指出，巴威颱風帶著豐富水氣的「西南風」遇上了南部的「陸風」，兩股風交會在台南、高雄和屏東，產生的輻和效應，造成了雨狂下。「風颱尾」（颱風尾）是用來形容颱風引進西南氣流，但賈新興認為，這可以改說成颱風和季風的交互作用，簡稱「颱風和季風的共伴效應」。

巴威引進充滿水氣西南風與陸風交會。（賈新興臉書）

賈新興解釋，可以是颱風和西南季風共伴，也可以是颱風和東北季風共伴，但當然不是每個颱風都會和季風共伴。

氣象局晚間記者會提到，受西南風持續增強影響，今夜明晨台南以南地區雨量將逐漸增多，有大雨及豪雨出現，到了下午降雨區域會逐漸移往內陸，山區也會有明顯降雨。明（27）日中南部整天還是有大雨或豪雨發生的可能，北部中午過後也有短時大雷雨，雨勢一直要到周五白天才會逐漸緩和。

(中時新聞網)