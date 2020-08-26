花蓮吉安鄉昨(25日)晚間傳一死亡車禍。一位嘉義22歲葉姓應屆畢業女大生，因打工換宿而前往花蓮，她疑似騎乘機車自摔後倒地，卻遭後方曳引車當場輾斃。家屬接獲噩耗後，今早(26日)便趕往事故現場招魂，法師擲筊6次才成功，讓葉女的父母當場痛哭失聲。

據《三立新聞網》報導，葉女父母得知愛女慘遭輪下魂，今日清晨便趕往現場處理後事，並在中午時回到事發現場替葉女收魂，而令人悲痛的是，法師一連擲筊6次才成功，讓葉女的父母忍不住當場淚崩。兩人無法接受寶貝女兒才正要開始大好人生展翅翱翔，如今卻突逢巨變。

而此起案件發生於昨日晚間。警方獲報調閱路口監視器，發現葉女騎乘機車北上，路肩自摔擦撞護欄後，倒向左側同向由35歲林姓男子駕駛的曳引車，林發現後，煞車不及，葉女雖有配戴安全帽，頭部仍不敵曳引車右後輪的壓力，造成頭骨破裂，當場死亡。

警方盤查林男有駕照、酒測值為0，葉女當場死亡，須待法醫相驗確認其酒測值。據了解，葉女是雲林某大學應屆畢業生，考上華航空姐後，受疫情影響而到花蓮打工換宿，25日當天前往壽豐知名冰店吃冰，不幸斷魂在返回七星潭民宿的路上。

(中時新聞網)