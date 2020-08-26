台灣發展財富管理業務，民眾千萬不要考驗人性，避免財富暴露在風險中；根據今周刊財富管理行為調查顯示，金融科技日益進步，仍有逾2.5％受訪者會將印章、存摺、密碼等重要物品交給理專；金管會主委黃天牧警示，這會引發一連串問題，說明為什麼前金管會主委顧立雄推「理專十誡」原因，至於十誡內容要不要更精進、提升為2.0版？黃天牧說「法規不必多、重點在執行」。

民眾將印章、存摺交給理專，難怪理專監守自盜問題層出不窮，玉山銀行日前更傳出，理專疑似盜用客戶1億餘元的資金，爆發嚴重弊端；黃天牧說，現在請玉山陳述意見，最快9月會有裁罰結果。

黃天牧今親自出席今周刊「第十四屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮，他認為，銀行理專的行為與行內文化有關係，全行上行下效、風行草偃，什麼樣的文化就會產生什麼樣的行為，文化需要時間累積，銀行永續經營也需要好的文化去奠基，而誠信經營就是最好的文化。

黃天牧會後受訪表示，民眾將印章、存摺交給理專，這問題從以前到現在都存在，金管會除金檢外，也會呼籲客戶、銀行間不要有這種事況發生，請銀行内稽部門定期了解理專是否還有這樣的行為，也鼓勵銀行固定電郵向客戶宣導，不要把個人印鑑等資料交給理專。

(中時 )