最近適逢大陸學生高考期間，每年都會有突發事情發生，像是遺失證件、走錯考場、甚至是被蠍子蟄傷等意外，而這次的突發狀況，經過警方協助後，不僅讓學生完成高考，事情圓滿落幕外，這名「脫線」的學生，竟然是學霸，最後以高分錄取清華大學。

大陸高考期間，陝西西安的何姓警察接獲求助，一名考生表示忘記帶身分證，希望警察可以幫他，這名警察立刻載考生回家拿身分證，來回僅花13分鐘，最後考生順利完成考試。

考生送上錦旗感謝何姓警察幫忙(圖片取自/西安交警微博)

高考成績出來之後，當初受到何姓警察幫忙的考生、以及他的家人，突然出現的派出所，送給何姓警察一面錦旗，上面寫著「護航高考心繫學子，鐵肩擔道真情為民」，感謝何姓警察高考當天，迅速載自己往返家中、考場，才得以完成高考。

這名考生會這麼感謝警察，是因為他高考以700分的高分（滿分750），錄取清華大學的工科試驗班，所謂工科試驗班，陸網友形容「考上的都是理科菁英」，原來當天幫忙的是一名學霸，警察也相當開心，表示很高興為他出一份力，並稱讚考生心態冷靜，完全沒受影響。

(中時新聞網)