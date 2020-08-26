周恩來是中共最善飲的領導人，許多與酒有關的故事都圍繞著他轉。中共的幹部只要喝了酒，幾乎都會提到與周恩來相關的故事。（圖／網路）

中共黨內領導人當中，最為大陸民眾所稱頌的「酒神」，莫過於前國務院總理周恩來，其酒量好、酒品佳在中共黨內甚至到國外都富有盛名。不過，即便被稱為「千杯不醉」的周恩來，官方史料上記載的也有3次醉酒：第一次是與鄧穎超結婚當天，第二次是1954年訪問莫斯科，第三次則是接待「抗美援朝」志願軍返國宴會上。

有關人的酒量，多半誇大的成分居多，在中共領導人位列酒神的周恩來也免不了有各種傳聞與故事。據說，在1934年國共內戰對中共最不利時期，在國軍的追擊下，中共紅軍逃離中央蘇區，經過「2萬5千里長征」奔往延安，在長征途中周恩來曾用超過1兩（市兩，略少於50ml）的杯子喝下25杯茅台酒。別說當時茅台已是名貴白酒，取得不易，就算紅軍路過貴州茅台村，在軍情危急之際，有連喝1250ml茅台的興緻與條件，也讓人難以想像。

周恩來在北京宴請首度到訪的美國總統尼克森，當天的茅台酒也成為尼克森與周恩來之間的重要話題，尼克森後來在其回憶錄裡更有不小篇幅的記載。（圖／兵工科技）

周恩來平日飲食非常簡單，唯一的喜好是喝點酒，而他最善長的統戰工作也經常需要應酬，其酒名也不脛而走。他酒品極佳，碰杯飲酒時姿態優雅、面帶微笑，溫暖的目光撒向賓客，據說是魅力十足。周飲酒從不勉強對方，但他自己從不馬虎應付。他最知名的一場酒場大戰是1945年與國民黨在重慶舉行的國共和平談判，在談判期間的一次重要宴會上，當時國民黨高官與各黨派知名人士皆來向毛澤東敬酒，毛不善飲，周恩來因此一直與毛澤東形影不離，為毛澤東擋下一杯接一杯的白酒。周酒酣之餘神情愈見光采，言辭機敏又風度翩然，獲得了當時與會政界名人的贊賞，一位外媒記者在折服之餘甚至在新聞稿中直稱「一個周恩來打敗了整個國民黨」的感慨。

周恩來一生最常喝、可能也是最喜愛的酒當屬茅台。1935年3月紅軍脫離中央蘇區後進入貴州，曾一度沿赤水河逃至貴州與四川交界的茅台鎮，打算由此翻過山進入四川。當時周恩來下令在3家當地最知名的茅台酒坊貼出告示，要求解放軍應予保護，因為這些酒坊屬「民族工商業，曾獲國際巴拿馬大賽金獎為國爭光」云云。當時獲獎之事雖為誤傳，但後來茅台酒因受周恩來加持，一直以「曾獲國際巴拿馬大賽金獎」等語用在商品宣傳中。

周恩來雖能豪飲，有「千杯不醉」之譽，但也有幾次喝得酩酊大醉。據官方記載的史料指出，周一生中曾有過3次醉酒：第一次與鄧穎超的新婚之夜，周恩來情緒高亢，對敬酒來者不拒，竟至大醉；第二次是在1954年初出席日內瓦世界和平會議之前的莫斯科，在接受蘇共中央招待時，赫魯雪夫帶著幾位蘇共領導人，以斯拉夫人的好酒量一一與周恩來乾杯，周當時過度勞累，多喝幾杯之後當場嘔吐、臉色蒼白。返國後他還為此親向毛澤東告罪，做了自我檢討，毛澤東則表示體諒未加怪罪；第三次是在迎接前往支援北韓打韓戰的「抗美援朝志願軍」歸國時，周恩來與出席宴會的所有代表都乾了杯，據說是連飲38杯茅台，還當場揮舞紅旗助興，最後大醉被抬進休息室。這次周恩來受到毛澤東的批評，毛還為此立下幹部「喝酒不准超過本人酒量三分之一」的規定。

周恩來到了晚年身體狀況不佳，其肝臟疾病更不能飲酒。醫生囑咐戒酒，他在必要場合時只與客人碰杯，但不喝酒，有時還會向客人說明不喝酒的原因。最後周恩來死於膀胱癌，醫生認為是過度勞累，發現癌症後延誤治療，其死因與飲酒沒有直接關係。

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(中時新聞網)