高雄巿政府表示，依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市山區8月27日雨量已達停班停課標準，因此，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區8月27日停止上班、停止上課。

27日預定北上出席行政院會的高雄巿長陳其邁變更行程，繼續坐鎮高雄。

氣象局最新預報顯示，西南風增強影響，易有短時強降雨，今夜至明天高雄市有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台南市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區及台東山區有局部大雨發生的機率。務必注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局資深預報員劉宇其指出，今天西南風影響主要出現在中南部沿海地區，今天凌晨高雄路竹有80毫米時雨量，今天0時至晚間7時止高雄岡山累積雨量已逾321.5毫米。但明天降雨會更不一樣，大部分水氣從台灣海峽南部進來，預期會有一波波對流雲系發展移入台灣地區，今晚到明天凌晨台南以南降雨逐漸增多，白天下午甚至會由沿海地區到內陸方向移動，靠近山區也會有明顯降雨。

所以，高雄巿政府表示，依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市山區8月27日雨量已達停班停課標準，因此，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區8月27日停止上班、停止上課。

(中時 )