未成年小孩雖心智尚未成熟，也不可以隨意妄為。大陸陝西省西安地下鐵道在日前(24)，竟出現1位男童直接脫褲在車廂當起尿尿小童，默許自己小孩車廂上撒腦的媽媽竟然還表示，事後將會把撒尿的地方擦乾淨，然而令人不解的是，地鐵車廂都是有設置廁所，為何這名媽媽卻直接讓自己兒子直接在車廂內撒尿呢？影片PO出，馬上就引發許多網友的討論。

根據頭條新聞報導，大陸陝西省西安地下鐵道日前有1名媽媽，竟然讓自己幼小兒子直接在車廂內撒尿，從影片中可以得知，車廂內人滿為患，坐位幾乎都是坐滿的，但媽媽就直接把小孩直接拉到門旁，直接讓他就地小便，等到1名搭乘地鐵的乘客走到身邊錄影時，媽媽才開口等等會清乾淨，有網友指出，其實小孩直接在車廂上小便，嚴格來說並不是什麼嚴重的事情，但是有這樣的直升機家長，讓許多網友害怕小孩長大後，會品性完全不行，變的非常沒有禮貌。

網友紛紛回應，過1站並沒有那麼久時間，為何不等到停站去廁所上呢？也有網友認為，家長可以拿個塑膠袋裝尿啊，會有辦法的；也有網友建議，可以隨時準備1個尿壺，讓小孩可以隨時在憋不住尿上啊！

有網友也提出親眼見的情況，有網友指出，大部分會就地撒尿，基本上都會在垃圾桶或花盆等等；其他網友也提及，曾看過1名小男孩，直接尿在自己媽媽身上，尿也流到其他車廂去；還有網友表示，有直升機家長直接讓小孩尿在垃圾桶裡，超誇張的。

(中時新聞網)