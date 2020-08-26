民進黨立委郭正亮。（照片/邱子軒 拍攝）

先前美國發表「5G乾淨網路」計畫，並針對大陸電信設備供應華為、中興，和熱門社群影音應用程式抖音、微信進行追殺和封鎖。對於台灣是否要效法美國的做法打造「乾淨網路」，綠委郭正亮直言不可能，因為台灣沒有辦法禁微信，而不禁止這些軟體的話，台灣的「乾淨網路」就是做半套而已。

郭正亮在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，台灣講乾淨網路 ，也太吹牛，「台灣敢禁微信嗎？」並指出美國說的是5G電信網路，意思是只要不是用諾基亞或易利信就叫乾淨網路。

郭正亮分析，如果把乾淨網路界定成，不讓大陸有機會拿到你的資料，那台灣照理講也要禁微信、微博、抖音，但他直言，「不可能禁啦，你等著看好了，這麼多來往你怎麼禁阿？」且美國最近也讓步，讓美企可以在大陸用微信，不然沒辦法做生意，「台灣跟大陸的來往更密切，你怎麼禁啊？」

郭正亮指出，微信在台灣的開戶人口有400萬人，要怎麼禁？而且還有微博和抖音。接著他說，如果台灣要像美國搞乾淨網路，就徹底一點，不要半調子，只禁5G算什麼？而且事實上5G也沒有進來台灣。

來賓之一的教授賴岳謙也補充，台灣禁止微信的話，台灣的企業家就不要做生意了，台灣有300萬人長期在大陸生活，把微信禁止了，他們要怎麼和台灣這邊聯絡？

(中時新聞網)