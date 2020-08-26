中央疫情指揮官、衛福部長陳時中表示，新冠肺炎看起來流感化的可能性是越來越高。前立委沈富雄表示，他2月時就講這是流感了。

沈富雄在《少康戰情室》政論節目中表示，陳時中今天講有可能流感化，這個跟我相差好幾個月，從2月到現在我在我的臉書寫了42篇有關新冠肺炎的文章，只有1篇是錯的，就是低估了歐美的疫情。他甚至講這個不是流感化，這個是類流感，很像流感，甚至也不要那麼客氣，就是流感。

沈富雄認為，如果是這樣的話，陳時中應該要再請專家開一次會。我們從頭到尾我們目前的很多防疫政策，有些是不是做過了頭，有些是不是做得還不夠，可以修改。怎麼你講的都對呢？怎麼你講的每一步都對呢？我跟你講你真的是流感，我們就要跟這個病毒共存。尤其是將來，大家都得到這個層次，我們好像出淤泥而不染的蓮花。我們將來要接軌的時候，是我們接上來呢？還是他接下來呢？那怎麼接法呢？這個如何接軌呢？陳時中你要好好想這個問題。

至於學位生可來台念書，非學位生還是不能來台，沈富雄直指，學位生、不是學位生，跟生病有什麼關係？病毒難道要認你是學位生就安全、不是學位生就危險，有幾個人就危險？疫情這麼輕，多來幾百個有差嗎？講到這裡，沈富雄說，他又要怪陳時中，作為全國防疫中心的司令官，當他看到不合情理的事，怎不站出來說幾句公道話呢？

(中時新聞網)