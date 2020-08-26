受到西南氣流影響，暴雨狂炸南部地區，台南、高雄都傳出淹水災情，氣象局啟動大規模或劇烈豪雨作業，預估高屏地區未來24小時雨量最大值為340毫米，離標準差了10毫米，也讓高雄、台南市府宣布明天(27日)照常上班上課，僅高雄六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個地區可自行宣布停班課。對此臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》也用5字揭玄機「說破無價值」。

《台灣颱風論壇》貼出氣象局雨量預報圖，根據氣象局預估，明天台南市雨量最大值為250毫米，高雄市雨屏東山區則是340毫米，未達放假標準，巧妙的數字不僅讓論壇小編表示「說破無價值」，也引發網友聯想，直呼事情不單純。

網友紛紛留言：「放假問題給市長，氣象局不接」、「這數字也太尷尬」、「在超大豪雨的邊緣瘋狂試探」、「340/350，唉呀市長為難囉」、「340毫米，氣象局傑出的一手XD」、「跟颱風離開台灣才升格是同一個道理嗎」、「氣象局先出招 接下來是你們縣市首長的事了」、「340是什麼意思現在懂了」。台灣颱風論壇也補充說明：「現在是空檔，新一輪降雨預計在凌晨才會開始」，呼籲網友稍安勿躁。

高雄市長陳其邁授權六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等5區區長可自行宣布是否停班停課，稍早5個地區也因風雨考量，宣布明天停班停課。

氣象局啟動大規模或劇烈豪雨作業 未來24小時，預測雨量 高雄、屏東最大值：340 🤣 #說破無價值 東港味益鮪魚鬆 產地新鮮直送 🚛 鮪魚鬆蛋捲，團購優惠再免運 💖 立即購買 🛍 https://pse.is/UYULC 實體店面 📍 屏東縣東港鎮新生三路129號 (東港渡船頭對面) － 資料來源：CWB 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2020年8月26日 星期三

(中時新聞網)