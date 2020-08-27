逆境給人寶貴的磨煉機會。只有經得起環境考驗的人，才能算是真正的強者，只有充滿勝利的信心，才能帶來翻倍的好運，來看看近期哪三個星座會有好運翻倍的機會！

▍1.獅子座

獅子本身就有著由內而外散發出來的自信，這不但能令獅子隨時保持著十足的魅力，還能感染到獅子身邊的人，讓他們也自信心爆棚。當別人都在改變面前畏手畏腳時，獅子勇於站出來接受挑戰，也許獅子也只是抱著試試的態度去冒險、嘗試新路線。但是獅子的那份執著總會收獲意想不到的驚喜，要麼是找到了真正適合自己的行業或工作；要麼是為公司開拓新業務，順利成為公司的領頭羊！

▍2.處女座

雖然處女座的人經常被各種抹黑，但他們擁有著過硬的實力，真是無法令人小看的。也正是因為有這實力，一般來說，不管大環境怎麼樣，處女的事業發展都還是蠻順利的，經濟狀況也比較穩定。儘管處女行事低調，但他們的條件確實令自己在求愛時信心十足！優越的物質條件帶給處女的自信，在面對喜歡的人時顯得更有底氣，淡定且從容。這種成熟穩重的樣子，本身就魅力十足，自然也更能收穫對方的青睞、欣賞，尤其是這段時間，無論男生女生，如果有喜歡的人，一定要在對方面前展示出自己的信心。

▍3.水瓶座

水瓶向來有很多自己的想法，並且相信自己的這些想法是獨到且可行的。如果說水瓶座也有自信的一面，那麼，這種自信一定和這無限的創造力有關。水瓶一直給人的印像都是特立獨行，有點捉摸不透的，其實水瓶可以說是12星座裡思維最清晰的一個，在別人還摸不著頭緒的時候，水瓶已經很清楚自己在幹嘛、為什麼而做，下一步該怎麼做。這段時間水瓶的事業運不是一般的旺，升職加薪只是早晚的事！

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(中時新聞網)