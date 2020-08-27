拜訪古今中外的神佛仙妖，周遊東南西北的神話傳說，揭開魑魅魍魎的神祕印象，窺探天地神人的玄妙邏輯，還你一個有仙氣又有煙火氣的大千世界！

作者以妖魔鬼怪、神佛仙聖為題，透過觀察這些魑魅魍魎，趣味理解宗教文化，並從中反觀人間生活。作者說：這裡所談的，不是迷信，也無關信仰，而是人類幾千年來累積傳遞的文化現象，是人類心靈的象徵和外化。作者試圖重構一個飽滿、幽默、有情的幽微世界，把神明妖怪重新帶向人間，也把人間帶給他們。

【精彩書摘】

素以鬼而聞名人間的中元節，主調沉重哀婉，背後卻擁有被人遺忘的歡樂基因。那是因為人類忘記了，卻並不代表它不存在。

中元節本來不是鬼節，雖然早在漢代便有了雛形，不過那時的中元節，跟「鬼」沒多大關係，跟「地」的關係倒是更密切。

陰曆七月十五，差不多也就是陽曆八月中旬，第一季早稻和春小麥相繼成熟，每家每戶進了新米，就要感恩大地的哺育，用新米、豬蹄、酒還有其他食物來祭祀，中元節由是成形。中元節的伊始，便是對大地的禮敬。除了大地，物候氣象也是關鍵。此時正是由夏轉秋之際，先秦已經有專門的秋祭。不過，此時還非今日流行的中元節，只能說每年陰曆七月十五的祭祀，古已有之，後來又有了新因素的融入，特別是它的歡樂基因。

地官的赦罪

及至道教形成後，有了更加系統的理論。古人才慢慢知道，大地也有它的上司，有位專門的神明管理大地，他就是地官。

在宇宙最高主宰玉皇大帝之下，有三位分管具體事務的高級官員，他們主要管理天界、地界、水界，官銜分別為天官、地官、水官，合稱三官大帝。

這三位高級官員管的範圍都不一樣，而且每年都要過生日。天官的主要職責是賞賜福氣，生日便是正月十五元宵節，也稱為上元節。地官負責赦免罪孽，生日在七月十五，便是中元節。水官喜歡排憂解難，生日在十月十五，亦即下元節。

根據兩本道教經典《太上洞玄靈寶業報因緣經》、《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》的詳細報導，家住在北都宮中的地官大人，同時也被叫作「中元二品七炁赦罪地官，洞靈清虛大帝，青靈帝君」，他管的範圍極大，主宰三界十方九地，掌管五嶽八極四維，主要職責是考核男女老少的災禍和福氣等人生問題。每年七月十五，地官大人都會率領成千上萬的神仙、侍衛和士兵，千軍萬馬奔騰浩蕩下人間，考核人們的福禍和赦罪等問題。

老百姓們在這一天自然要恭敬等候，職業的道士還會參與幫忙。由於人類無法肉眼看見仙界人馬，道長們就把背後無形的故事表演出來，就變成了人們可以看見的法事，一代代傳承表演。

《太乙救苦天尊接引浮生法事》透露，道長們在這一天，就會扮成太乙救苦天尊，正坐臺上，其他仙界人員，恭候兩側。只見那太乙救苦天尊用寶劍敲打三次，象徵著破除地獄的大門，放無數鬼魂離開地獄的捆索，到外邊天地自由活動。然後，太乙救苦天尊開始念誦經文，為鬼魂說法。原本在兩側侍候的眾仙弟子，開始在臺上蹦蹦跳跳，象徵著拯救游離的鬼魂。過一會以後，太乙救苦天尊起身，站在臺上，用柳枝條灑水，這象徵著超度遊魂，讓它們獲得救贖。

於是，在道長們的帶領下，中元節成了一個轉危為安、脫苦得樂的日子。

地獄的解脫

原本祭祀大地的中元節，何時變成了我們今日熟知的鬼節？這要從佛教入華說起。

佛教自漢代進入中原地區以後，也把一些新的觀念融進了中華文化，比如「十八層地獄」的觀念。地獄系統的進口，連帶著閻羅王、魔鬼、餓鬼、孤魂野鬼一起進口到中土。

在佛教進口以前，《禮記》說，魂氣歸天，形魄歸地。漢人傳統上認為人死後，會前往那個叫做「黃泉」、「陰間」的地下世界，那便是人死後形魄集中居住的聚居地。

佛教在漢代傳進來以後，給中國人普及了更成體系的地獄觀念，人死後到地獄報到，根據業報接受不同的吃苦待遇。

當然，佛法的確慈悲，即便是在地獄裡吃苦的鬼魂，它們也有權利出來享受短暫休假。每年的七月十五，在佛教裡便是鬼魂離開地獄，出來放風、探親、休假的時間。最開始，這得感謝目犍連尊者。

目犍連尊者是佛陀門下的弟子，他的母親在生前為富不仁，又濫殺牲畜，每天吃肉，死後自然去了地獄，還獲得了餓鬼道的待遇，經常飢渴難耐。目犍連尊者在神通中發現老母親的生活艱難，特地去送飯，不料飯剛碰到嘴巴，就化成煙霧消散於無形。尊者當然很傷心，於心不忍，就跑到佛陀跟前，諮詢解救母親的辦法。

佛祖聽了尊者的訴苦以後，便仔細跟尊者分析。根據佛教的觀念，餓鬼道的待遇，是出於因緣報應的客觀規律，單憑個人力量是很難改變的。除非到了七月十五這天，剛好是出家人的「解夏日」，也就是出家人結束夏天階段的修行，出關休息聚會的時候。在這天，師父們結束閉關，心情放鬆、時間充裕，順便反省檢討自己的過錯。「撞日不如擇日」，這天正好可以召集大德高僧，為墮入餓鬼道的老母親念經祈福。

目犍連尊者聽後照辦，邀請高僧大德在這天集中祈福，還專門放了幾個大盆，用來盛裝宴請與會高僧的水果和食物。最後，目犍連尊者的亡母終於順利解脫。七月十五，於是成了佛教的盂蘭盆節。在梵語裡，盂蘭盆的意思便是解救倒懸的鬼魂。在這天，祖先的亡魂有了安妥，高僧大德得到供養，人、鬼、僧俱開顏，可謂一舉三得。

鬼道與人道

人有人道，鬼有鬼道。只有在清明節、中元節等節日，主角才從人輪到了鬼。不過，人有群分、物以類聚，鬼也有分別。清明節主要是祭祖，每家每戶都有先輩，定期祭祀，供養食物乃至BMW、別墅︵這當然已是現代人的特別關愛了︶。中元節當然也懷念先祖，但更兼容並包沒有專人祭祀的鬼。從個人的小家顧及別人家，不得不說是更廣闊的人道了。

如果說，定居在陰曹地府的鬼魂，雖然日子辛苦，還不至於飽受居無定所的勞累。那麼，飄無定所的孤魂野鬼，雖然免去了地獄的刑罰，但孤獨遊蕩，又無子孫惦念，做鬼生活也毫無歡樂可言。

《聊齋誌異》裡有位著名的孤魂野鬼，叫做公孫九娘。主人公的故事並非瞎編胡造，而是來自「于七之亂」，當時滿清軍人濫殺無辜，山東境內橫屍遍野，儼如地獄。公孫九娘便是當時被殺而成冤魂的。因為偶遇前往濟南城辦事的萊陽生，便囑咐他收拾屍骨，葬回祖地。但沒想到，等萊陽生到了以後，才後知後覺―亂墳崗上野草叢生，根本就找不到九娘的屍骨。於是悻悻返回，公孫九娘對此無法原諒，即便做過幾日夫妻，但一氣之下再也不與他見面。

像公孫九娘這樣的孤魂野鬼，最大的願望可能就是擁有自己的合法住宅和良好的居住環境，最好莫過於回歸故鄉祖地，享受子孫親戚的定期祭祀。中國人葉落歸根的傳統向來如此，鬼也不例外。

除了這類因為大屠殺而造成的冤鬼以外，其他的孤魂野鬼，更多的是意外掉進水裡的，落入虎口狼胃的，誤入深山老林的。佛家放焰口 時便有文章細數，那些命喪異鄉的清官、屍首不全的將士、難產雙亡的母子、香消玉殞的宮女，甚至那些天庭無名、地府難容的修道人，都有可能成為孤魂。總之，孤魂野鬼生前職業不一，來源多樣，遍布士農工商僧道。舉凡因為天災人禍而意外身亡，並且無人收屍、無人祭祀的，皆有極大概率成為孤魂野鬼。

為了解救這些孤魂野鬼，中元節變成了各路和尚和道士的主場。中元節把這群孤魂野鬼也納入關懷計劃，專門為它們這個特殊群體發明了一些習俗，比如放河燈，任其飄蕩，引領掉進水中的怨鬼，從幽暗進入光明。又如燒街衣，捎給遊蕩在街角巷陌的遊魂，讓它們也能禦寒。

當然，老百姓也不管佛道兩家的各自理論，也不管中元節和盂蘭盆節的不同淵源，過著過著就混作一團。反正在這一天，主角都是鬼魂，人類都是配角，不管佛祖的信徒還是老君的門下，都會在這天幫助落難的鬼魂，找回安定和歡樂。一個節日，各自表述，終歸歡樂。

(本文摘自《時尚宗教學》/三民書局出版)

【作者簡介】

徐頌贊，90後作家、青年學者，1993年生於浙江寧波。國立政治大學碩士，入選臺灣神學院「馬偕訪問學者計畫」、中央研究院2017年人類學營。荷戟人文實驗室創始人、喜馬拉雅FM、港臺多份刊物的撰稿人。著有學術專著《福音的修辭》(臺灣中原大學，2020年)、詩集《小哀歌》、雜文評論集《自由的低音炮》。

曾在《中國詩歌》、《華文現代詩》、《世界日報》、《財經文摘》、《文化中國》、《同舟共進》、《臺灣宗教研究》、《景風》、《臺灣教會公報》、「澎湃新聞」、「網藝術頻道」、「界面文化」等海內外刊物發表詩文、時評與論文，在「澎湃新聞·湃客」開設專欄。

十六歲獲得「中國少年作家盃」全國一等獎，此後獲得全國大學生優秀作文獎、國立政治大學陳百年先生學術論文獎、優秀陸生獎等。曾在臺灣宗教學會、臺灣人類學與民族學會、國立政治大學、國立臺灣師範大學、香港中文大學、浙江大學、美國普渡大學等發表學術論文或公開演講。

《時尚宗教學》/三民書局出版

(中時新聞網)