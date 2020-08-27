【回憶殺】盧淑芳擁有靈動大眼、白皙美膚和一雙修長美腿，20歲參選1991年中華民國小姐選拔，在眾多佳麗中脫穎而出、奪得后冠。好景不常，她被爆出在賓館密會已婚富商，硬生生被除名，改由第二名的林蘭芷遞補冠軍。後來她進入演藝圈當演員，連拍攝大尺度的三級片都接，始終沒有大紅大紫，只能無奈退出演藝圈。
盧淑芳演過3部電影，分別是1990年《我在死牢的日子》、1994年《終極獵殺》及1995年《學校霸王》，她在《終極獵殺》飾演美艷性感的阿梅，有不少養眼鏡頭，幾乎拋開選美冠軍的包袱，值得一提的是，徐若瑄也是該部電影演員之一，飾演清純又大膽的小紅。
不只如此，盧淑芳也曾與林志穎、金城武、林心如、江國賓等知名演員合作過《學校霸王》，她在劇中飾演女老師，雖然不算主要角色，但亮麗的外型和玲瓏有緻的身材，仍在影迷心中留下記憶。
可惜的是，盧淑芳花了5年闖蕩演藝圈、推出3部影視作品，即便寬衣解帶拍三級片，人氣都未見起色，最後只能消失在螢光幕回歸平凡。
(中時新聞網)
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