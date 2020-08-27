位於葡萄牙邊境小鎮貢杜費日前發生一起駭人聽聞的命案。一名有虐待傾向的醋男因不滿前妻離婚後另結新歡，不僅暗中追蹤前妻行蹤，還闖入他們租下度假小屋並挾持兩人，更強迫前妻觀看新歡慘遭醋男以武士刀閹割生殖器，凌遲過程整整6小時。而前妻在不注意之下逃入西班牙邊境，隨後追趕來的醋男因越境而遭警方追查，疑似畏罪之下跳橋自盡。

據《每日郵報》23日報導，犯案兇手為西班牙籍的房地產商人費達哥（Carlos Sande Fidalgo）因無法接受與前妻努麗雅（Nuria Rodriguez Gonzalez）離婚，並在前妻車上偷偷裝上GPS追蹤器，不久後得知離婚才半年的努麗雅竟然有了新男友費南德茲（Luis Miguel Fernandez），並在上周攜械闖入兩人在貢杜費租下的度假小屋。

隨後，費達哥以電線綑綁前妻，並強迫她觀看男友慘遭「凌虐」整整6小時過程，甚至備好武士刀將南德茲的生殖器切下，令他流血過多致死。所幸趁費達哥不注意下，努麗雅得以掙開綑綁，並逃入西班牙邊境。

而費達哥在發現努麗雅已逃離後，便開車越境至西班牙找人，但行蹤也立即被西班牙警方掌握，過程中費達哥還換上另一台寶馬轎車躲避警方追查，但最後疑似畏罪，在維戈灣跨海大橋跳橋自盡，屍體也被西班牙海岸巡防隊找到。

至於努麗雅除了手腳遭到捆綁而受傷外，並無特別受重大傷害；但目睹了整個虐殺過程的她，心理受到極大創傷，目前需要在醫院進行治療。

(中時新聞網)