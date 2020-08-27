美中貿易協商樂觀和新冠單日確診病例下滑，標普500指數、那斯達克指數續周二（25日）續創歷史新高，激勵美股多頭牛市一路狂奔。專家認為，即使今年秋天疫情捲土重來，美股只會稍微休息，不會大幅修正，長期上漲趨勢不會改變，想趁崩跌撿便宜的散戶機會沒了。

標普500指數本周再創歷史高點，連續兩個交易日站上3400點，從3月份谷底2191點以來，短短5個月時間，已經反彈超過55%。

CNBC報導，華頓商學院教授Jeremy Siegel指出，若秋冬爆發新一波疫情，市場可能會稍作休息，但股市不會大幅度修正，更不可能殺到3月份的低點附近，美股長期上升動能不會受到影響。

Siegel強調，股票是前瞻性資產，多數投資人至少看未來12個月的收益，

因此，在面對疫情延燒和相關的經濟挑戰，今年秋天市場仍可能具有韌性。他認為，不論經濟是U 型、W 型復甦，股市照樣呈現V型上漲。

「科學家、醫師研發出疫苗和治療方法，可降低新冠病毒帶來的風險。」Siegel表示，即使多花6 個月時間才能研發出有效的疫苗，但聯準會提供足夠的流動性，對市場帶來強大的支撐力道。

從3月以來，科技股扮演美股反彈的領頭羊，主要受惠於遠端工作需求暴增及線上購物趨勢加速。他認為，科技股到2021年都將保持強勁的成長動能。

(中時新聞網)