被網友喻為「最辣人妻」的南韓知名網路辣模申才恩(신재은 /Zenny)，近日在IG上曬出一系列泳裝辣照，不僅秀出令人噴鼻血的葫蘆纖腰與傲人上圍，一臉無辜的神情更讓網友直呼「受不了」。

申才恩擁有天使臉孔、魔鬼身材，從以前便受到不少服飾品牌的青睞成為御用模特兒，她還曾多次登上成人雜誌《MAXIM》的封面，並在「MISS MAXIM」選美活動中票選為最性感的封面女郎，逐漸打開知名度，加上她總是不吝嗇的分享火辣身材，讓她在網路上迅速竄紅，吸引超過196萬人追蹤。

而她即使在去年宣布成為人妻，但她依舊維持火辣形象，甚至大方公開與老公前往馬爾地夫度蜜月時的性感照片及影片，光是全裸沐浴及穿著比基尼的影片便吸引超過10萬人觀看。

在 Instagram 查看這則貼文 신재은 Zenny（@zennyrt）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 4:11 張貼

日前，她再度曬出多張穿著比基尼的工作照，只見她身上穿著黑色挖空泳裝，大秀飽滿雙峰與身材曲線，一臉無辜的咬著斷掉的肩帶，魅惑指數破表，讓不少人按讚留言「好美的身材」、「看起來好危險的泳裝」、「再次羨慕她老公」、「很容易讓人失控」、「真的不能這表情會受不了」成功引發話題。

在 Instagram 查看這則貼文 신재은 Zenny（@zennyrt）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 上午 4:10 張貼

(中時新聞網)