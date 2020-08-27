美國總統川普一向以硬漢形象示人，不過這個形象也讓他流失大批郊區婦女選票，為了挽回選民的心，川普陣營已經悄悄改變策略，在共和黨全代會上，傾全力展現川普柔情鐵漢的一面。

美聯社報導，川普大半輩子都以「硬漢」（tough-guy）的形象叱吒商場，他在實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）中以一句「你被開除了」、以及頑強的生意手段賺進大把鈔票。硬漢形象深植大眾及川普心中，不可改變，他的競選幕僚也將這個特質視為川普的資產，並且在各式場合中大加利用。

不過就如前美國總統小布希（George W. Bush）的新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer）所言，「一個人在公眾生活中展現一項優勢就會暴露另一個弱點」，他說川普的優勢是他是一個硬漢，「但人們開始會想，他會不會強硬到不會關懷別人，甚至連他自己都不知道這點？」

事實上，自從川普2016年上任以來，他的幕僚就已經注意到硬漢形象帶來的劣勢，尤其上任幾個月內，川普開始大量流失婦女選票，特別是那些郊區婦女，這些人因為他殘酷的行為以及好戰的推文而離開。

選票流失的情形在今年春天新冠肺炎疫情大爆發之後更為明顯，郊區及年長選民認為川普對新冠患者及種族歧視問題缺乏同情心，因此也離開了。

上周，民主黨全國代表大會上，民主黨總統候選人拜登被描繪成一個歷經苦難、能夠和他人產生共鳴的人，連川普幕僚私底下都不得不承認，民主黨人這次形象工作做得非常成功，這件事更凸顯出他們必須讓川普展現一些對他人的同情之心。

事實上本周登場的共和黨全代會上已可看出川普幕僚改變了競選策略，盡全力展現川普人性化、鐵漢柔情的一面。例如，眾議院少數黨黨鞭史卡利塞（Steve Scalise）24日描述，2017年中槍後，川普曾陪伴在他的病床邊；俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）回憶，2年前川普曾答應他的請求，和一名兒子甫車禍過世的親戚對話；共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）主席麥丹尼爾（Ronna Romney McDaniel）不只點出川普硬漢的一面，更強調「私底下看過川普安慰歷經傷痛的美國人。」川普周一也特地感謝新冠肺炎第一線人員付出的辛勞，甚至特別稱頌他們為「朋友」。

報導指出，共和黨在全代會上盡情展現川普的柔情，目的不是要挖走拜登的票源，而是要挽回已經流失的選民，甚至達到催票效果，讓原本沒有意願投票的選民出門投票給他，要不然就是讓這些選民待在家，避免投給拜登。

(中時新聞網)