NBA季後賽首輪第五戰遭洛杉磯快艇隊重創之後，處於2勝3負劣勢的達拉斯獨行俠，是否還能鼓起餘勇在第6戰扳回一城以拉長戰線？支持弱勢一方的球迷相信都會站在獨行俠這邊，但是，擁有球迷精神上的奧援外，獨行俠更需要在球場上能突破快艇防線，問題是，他們能否以最完整的戰力來完成任務並延續球季？

因為右膝痠痛連續缺賽的Kristaps Porzingis，在獨行俠的背水一戰能否重新出戰？事實上，他自一月份起就一直有右膝痠疼的困擾，球季固然因為COVID-19疫情中斷近四個月，但他的右膝顯然沒有完全康復。 獨行俠在復賽後取得季後賽資格，Porzingis也持續上場。季後賽對快艇的第二戰打了36分鐘，攻得23分另有7個籃板，他在第一戰第三節初因技術犯規遭驅逐出場。這是來自拉脫維亞的Porzingis生涯第一次參與季後賽，前三戰的場均是23.7分、7.8個籃板。

從數據上來，Porzingis在攻防兩端都是獨行俠不可或缺的戰力，尤其他雖然是7.3吋的巨漢，卻兼具高度和速度，不但有強大的搧鍋能力還有三分長程炮火的威脅性。如果Porzingis在後續戰役能順利登場，獨行俠的後勢依舊值得期待。

另外，強忍左踝扭傷勉力上陣的Luka Doncic，於第5戰大敗之後陳訴，比賽中曾被快艇的Marcus Morris Sr.故意踩踏他帶傷的左踝，雖遭其否認，但此舉，勢必引發獨行俠同仇敵愾的禦侮之心，兩軍再遇的第6戰，是否將因此更形劍拔弩張？

快艇隊在第4戰的延長賽被Doncic投進壓哨三分球落敗，並扯平戰局後，隨即於第5戰火力全開，特別是雙槍Paul George 和Kawhi Leonard都攻得30分以上的高分，聯手領軍以154比111創下隊史季後賽新高得分紀錄的成績狂勝，終於打出他們問鼎總冠軍的氣勢。

Paul George在第5戰賽後坦承，復賽以來他的心情低落，對比賽也有些心不在焉，直到第4戰被對手演出絕殺後，才似有所覺醒；第5戰，他只打了25分就有35分進帳，這樣的Paul George，才是總教練Doc Rivers要的George。

台北時間28日早上9點，快艇與獨行俠的第6戰登場，台灣運彩公司開設單場和場中投注。參考兩軍前5戰的紀錄可知，兩隊都是攻優於守的進攻型球隊，兩隊前5戰的總得分都超過600分，對有意投注大分者頗具鼓舞之意，由於是背水一戰，獨行俠押上全部賭注（Kristaps Porzingis）搶勝的可能性極高，玩家們以為如何？

(中時新聞網)