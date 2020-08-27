隨著陸美貿易談判傳出了積極信號，避險減弱現貨黃金順勢回撤，金價陷入了幾天的橫盤震盪，台北時間週三(8月26日)歐市盤中，現貨黃金報1920.55美元/盎司，日內跌幅0.4%。

儘管過程一波三折，近幾日陸美兩國貿易高層官員進行的通話，鞏固了投資人的信心，帶動全球股市走高，成功打壓了避險黃金的漲勢。目前大部分投資者正觀望聯準會主席鮑爾本周稍晚的演說，以及日益臨近的美國大選，這些都可能左右市場情緒。

知名財經資訊網站Economies.com最新撰文，對日內黃金走勢進行前瞻分析。Economies.com在文章中寫道，在昨日收盤位於頸線下方之後，金價完成了頭肩頂形態的構建。目前金價正重新測試頸線。隨機指標逐步失去其正面動能。

Economies.com稱，因此，這些因素支持金價在未來幾個交易日進一步下跌的可能性，主要目標瞄準1907.00-1901.80美元/盎司水平。需要指出的是，假如金價突破1929.50美元/盎司以及1934.86美元/盎司，這將止住預期中的跌勢，並推動金價重新回到主要看漲趨勢。

Economies.com預計，今日金價交投將位於支撐位1905.00美元/盎司以及阻力位1950.00美元/盎司之間，對於黃金價格的預期趨勢為看空。

(中時新聞網)