「陸版林志玲」周韋彤身材火辣。(取自周韋彤微博)

大陸宅男女神周韋彤，長相甜美又擁有傲人E奶火辣身材，讓她有著「陸版林志玲」封號。然而她近日就在直播中自爆曾遭某一線男歌手欺騙感情的不堪經歷，講著講著更忍不住淚灑直播台上，令粉絲看了心疼不已。

周韋彤在直播中自爆很久之前，曾有個一線男歌手不停地對她追求示好，讓她相當感動，全心投入在這段感情中。不過在交往一段時間過後，周韋彤卻發現這位一線男歌手竟背著她劈腿許久，而且對象還不是女性，「他居然跟一個男生住在一起很久了」，令她覺得超誇張。

而周韋彤講到後來更難忍情緒，當眾淚崩，令粉絲看了心疼不捨之餘，也好奇這位一線男星的身分，「挺好奇是誰的」、「我聞到了瓜（八卦）的味道」、「一線男歌手？劈腿男性朋友？」、「有萬能的網友扒一下嗎」。

隨後還真的有網友出來爆料，自稱在幾年前聽過周韋彤被這段感情傷到一度罹患憂鬱症無法工作，還透露這位一線男歌手3大身分線索，分別為曾與周韋彤合作過、商演價碼100萬人民幣起跳，曾是陸粽《中國好聲音》導師。

(中時新聞網)