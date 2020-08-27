詭異！一位網友在臉書《靈異公社》上分享一段影片，他錄下家中驚魂未定的貓咪炸毛，並發出低沉又恐怖的哀嚎聲音，過程中還不斷回看後方窗戶，引起網上熱議。

原PO表示，去年某天早上剛起床，老婆在找貓時發現家裡貓咪突然發作，他當下趁機將貓咪的詭異行為錄起，並詢問「有人的貓咪有這樣過嗎？」影片中可以看到貓咪一臉魂不守舍，全身炸毛、拱背，甚至還出現閃屎，同時發出長而低沉的哀嚎聲，不時還回頭望向窗戶。畫面非常不尋常，又相當驚恐。

這段影片一出，馬上引起網友們熱議，許多人驚呼，「身體躬起來耶！是害怕嗎？」、「炸毛炸成這樣，是看到什麼可怕的東西...」、「牠整個炸毛拱起來耶」、「家裡有它不認識的東西」、「被什麼嚇到了，害怕跟警戒狀態」。甚至有人認為，貓的詭異叫聲聽起來像是人聲，「我還以為是人聲，好可怕」。

不過養貓人士指出，貓咪的確會發出低沉哀鳴，正是極度恐懼以及生氣的表現。也有人認為，有可能是因為貓發情的關係，或是單純「踩到樂高」導致。後來原PO表示，那天貓咪在老婆開門之後，就開始在床上發出奇怪的聲音，應不是踩到樂高才開始發瘋。至於為何會這樣？原PO也說，「我到現在也不知道。」不過現在貓咪一切正常。

(中時新聞網)