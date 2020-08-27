1名居住在泰國的27歲正妹，日前被發現全身赤裸慘死在家中，經鑑識人員調查後，發現竟然是大她近30歲的老公所致，警方事後將這名52歲大叔帶回警局偵訊，理由竟然是因懷疑正妹妻子，偷開車出去與別的男人遊玩，一氣之下失手將她殺死，然而正妹的父母均表示，自己的女兒根本不會開車，讓整起事件變得匪以所思。

根據《泰國中文網》報導，1名52歲的中年男子在曼谷的某間旅館裡，被警方逮捕歸案，原因是他涉嫌殺害自己27歲的妻子。中年男子坦承自己動手殺了妻子，也澄清是因為他自己懷疑妻子是想偷開車去外面找別的男人，雙方言語不合進而動手，最後自己則被正妹妻子掃出家門。

中年男子表示，自己被掃出家門後，有徹底反省脾氣，本有低下頭對著妻子道歉，不料正妹妻子卻完全絲毫不領情，中年男子頓時怒火沖天，沒有拿捏好力道失手將正妹妻子打死，然而警方調查指出，正妹妻子的死亡原因是遭到勒弊致死，並沒有任何的強大外力原因使她致命，與中年男子說法有所不同，目前仍進一步釐清當中。

中年男子被帶道警局偵訊時，正妹妻子的父母前來與她理論，但令她們感到疑惑的是，自己的女兒根本不會開車，怎麼會從這會中年老公口中得到這番說法？正妹妻子的雙親也透露，其實女兒與這位中年男子也才認識2個月，隨後就馬上秒婚，而且雙親還發現，中年男子送女兒的金項鍊其實都是贋品，甚至連家中的冷氣錢，全部都是女兒所出錢的，認定女兒的死絕對不單純。

(中時新聞網)