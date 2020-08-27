平民美食「蚵仔煎」廣受歡迎，幾乎每個夜市都有蚵仔煎攤，但有南部人發現，南部的蚵仔煎會比北部多加一料，直呼超級不搭，有夠難吃，問了北部朋友之後，還被對方冷眼看待，鄉民看到後也大罵真的噁心。

網友在PTT八卦版PO文「蚵仔煎加豆芽菜超怪吧」，他說自己是南部人，南部的蚵仔煎都會加豆芽菜，自己覺得完全不搭，超級難吃，反觀北部都沒有，詢問北部朋友之後還被對方冷眼看待，回問「幹嘛加豆芽菜」，因此發問「蚵仔煎是不是不放豆芽菜才正解」。

鄉民們紛紛留言：「超噁 南部人吃法嗎」、「蚵仔煎唯一白菜，豆芽菜噁心死了」、「白菜唯一解，頂多茼蒿還勉強能接受」、「根本邪魔歪道」、「放茼蒿 醬汁用味噌下去調才是正統 其他都邪魔」，但也有人反駁：「在高雄沒吃過加豆芽菜的」、「只有台南才會加」、「豆芽菜萬用啊 便宜又好取得」、「我北部人，反而比較愛南部的蚵仔煎」。

(中時新聞網)