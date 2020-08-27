中國證券投資基金業協會26日公佈截至今年7月底的公募基金市場數據，顯示7月底大陸境內共有基金管理公司129家，這些機構管理的公募基金資產淨值合計17.69兆元（人民幣，下同）。值得一提的是，7月公募基金總規模正在回歸歷史巔峰，處於歷史第二高點水準。

此外，據《中國基金報》引述中基協數據顯示，受市場影響，權益類基金仍然是增長的主力軍。整個7月，上證指數、深證成指、創業板指的漲幅分別為10.90％、13.72％、14.65％，而A股市場的上漲也帶動了權益類基金規模的突飛猛進。

觀察和6月底相比，7月股票型基金規模增長2162.39億元，達到1.75兆元，基金數量也從1262檔微增至1281檔；混合型基金規模則比6月底更增長5402.1億元，達到了3.21兆元，基金數量比6月底增加19檔達到2905檔，同時不難發現，兩者在7月的規模合計增長超7564億元。

而7月整體債券基金的總份額為2.63兆份、總規模2.88億元，相較6月底分別縮水2308.38億份、2368.76億元。這也是自4月以來，債券基金連續3個月出現規模縮水。

(旺報 )