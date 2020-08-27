8月25日晚間，在預警上半年將虧損的1個半月後，大陸知名餐飲企業海底撈發佈半年報成績單。從財報中顯示，受到新冠肺炎疫情的重大影響，表現並不亮眼。值得一提的是，近日《富比世亞洲》發佈的新加坡富豪榜中，海底撈火鍋創始人張勇夫婦，仍以190億美元折合約人民幣1330億元，連續2年成為了新加坡首富。

據《21世紀經濟報導》指出，觀察2020年上半年海底撈公布營收為97.61億元（人民幣，下同）、年減幅16.5％。進一步看到公司擁有人應占淨虧損為9.65億元，而去年同期為盈利9.12億元。

另外觀察海底撈收入構成中，餐廳經營收入91.51億元，去年同期為113.31億元，年減幅達19.24％。而受疫情影響，海底撈外賣業務大幅增長，收入約4.1億元，去年同期為1.83億元，年增率為124％。

此外，進一步看到26日海底撈股價卻未受到財報出現太大的影響，甚至盤中一度漲超過5％讓股價再創新高，截至收盤海底撈報45.75港元、漲0.33％

(旺報 )