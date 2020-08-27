1名來自美國30歲的女遊客，獨自1人來到印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)的蒂魯瓦納馬萊(Tiruvannamalai)旅遊，本來她想要玩個幾天就回國，卻因肺炎疫情受到當地政府鎖國影響，逼不得已只能延長簽證，在當地租房住幾天。然而某天，這名美國女子在自己租屋外散步時，卻被當地1名38歲的男性乞丐，企圖推進租屋內強暴，誰知這名美國女子身手不凡還是位練家子，女子立即爆打乞丐一頓，過程中女子易如反掌，還順時大叫救命，將附近鄰居引來，並且也通知警方前來逮捕此淫棍，後續員警也告知這名美國女子，要多加留意附近乞丐，以免遭遇到人生安全危機，也將這名乞丐淫棍帶回警局偵辦。

據了解，這名美國女子30歲，是1名來到印度泰米爾納德邦的蒂魯瓦納馬萊，進行遊玩的旅客，但是卻在她自己準備返鄉時，不巧遇到當地政府進行鎖國政策，迫於無奈只能延長簽證，並就地租屋住下幾天，不料某日女子在屋外散步時，卻發現1位名為曼尼坎丹(Manikandan)的乞丐，企圖想要把女子推進屋裡強暴她，誰知女子是有練過的，她立即臨危不陣，直接爆打這名乞丐男子，還輕鬆的邊打邊大叫救命，附近的鄰居聽聞聲音都紛紛趕來，並且通知警方前來抓人。

被打的男子名為曼尼坎丹(Manikandan)，是當地的1名乞丐，當他被美國女子狠狠修理時，男子早就已被美國女子打的鼻青臉腫，最後因女子的求救聲，以及他慘透的哭叫聲，讓許多民眾前來關注發生什麼事，立即與女子聯合將其綁在樹上，等候警方的到來。

警方指出，這位男子曼尼坎丹(Manikandan)來自納馬卡爾（Namakkal），過去的10多年來都致力於參加宗教朝聖活動，今年年初才剛到這鄉鎮沒多久，至於為何會有改變的原因，仍由警方進一步的調查中，也希望女性朋友一定要保護自家的安全，盡量不要獨自1人出門。

(中時新聞網)