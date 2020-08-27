豪雨狂炸，氣象局清晨對8縣市發布豪雨特報，台南市今(27日)未達停班課標準，市府仍宣布正常上班、上課。台南市長黃偉哲今天清晨臉書持續發文更新災情，發文指出，截至清晨05:50分為止，受雨勢影響，台南新市區有一處道路封閉、5座橋樑封閉中，提醒早出晚歸的民眾注意安全。
黃偉哲臉書發文：
各位市民朋友好，目前雨勢趨緩，但台南境內均有降雨紀錄。請要出門的民眾，不要忘記攜帶雨具。山區的民眾尤其要嚴防局部豪大雨。
市府應變中心仍在持續監測水情，目前在各大排水與河川，均未達到淹水警戒。如果民眾外出發現路面有積水或水溝堵塞，請隨時通報市府，我們會盡快前往處理。
本市目前道路、橋梁封閉情形如下：
道路封閉情形：
1.新市區1處:三舍涵洞
橋梁封閉情形：
1.永康區1座:鹽水溪過水便橋(會封到汛期結束)
2.歸仁區1座:中路橋
3.新市區3座:虎山道路、崙頂2號橋、潭永橋
截至27日0550止，計有1處道路、5座橋梁封閉。
請用路人提早改道避開以上路段位置，點這邊看位置：https://ppt.cc/fcuSOx
文章來源：黃偉哲臉書
(中時新聞網)
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