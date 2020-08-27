台灣約有460萬人罹患高血壓，但卻只有一半的病患有在控制血壓，且目前血壓控制主要是依靠藥物，但根據美國心臟醫學會最新的研究顯示，「高血壓導管治療」可以更有效控制高血壓。

「我一餐要吃19顆藥，一整天下總共有57顆，真的吞到都會怕了！」羅先生因為常常覺得身體懶洋洋，有一次就醫時量了一下血壓竟然高達180；雖然他很聽話地服藥控制，但是藥物似乎沒有甚麼作用，而且還越吃越多。

後來他的主治醫師覺得這樣不對，就將他轉到心臟內科希望更積極控制高血壓，看到羅先生這樣的狀況，醫師建議他可以考慮採用新式的高血壓導管治療。「手術後經過幾年，我現在每天只要吃5顆藥，而且血糖、血脂也都獲得了控制！」羅先生很開心的這麼說。

羅先生還未進行「高血壓導管治療」前，一天要吞57顆藥，治療後每天只須吃5顆藥。（圖／張向晴攝）

比起藥物來，高血壓導管治療或許是未來，從根本上解決高血壓上升問題的主要武器。新竹馬偕醫院心臟內科醫師林柏霖指出，2020年3月在美國心臟學院年會，一項針對超過3千人的臨床導管研究顯示，在沒有服用藥物的狀況下，病患診間測量血壓平均下降9.2毫米汞柱，24小時動態血壓平均降低4.2毫米汞柱。

新竹馬偕醫院心臟內科醫師林柏霖透露，台灣目前已執行約250例的高血壓導管治療，且效果比歐美國家還好。（圖／高血壓學會提供）

「可別小看這10毫米汞柱，根據高血壓的治療指引，患者診間血壓只要降低10毫米汞柱，就可以降低20%的心血管疾病發生率、30%的中風發生率與百分之四十的心臟衰竭發生機率。」林柏霖還說，台灣目前已經執行了約250例的高血壓導管治療，效果比歐美國家更好，有病患降低了30毫米汞柱，甚至還有人可以暫時停止藥物。

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(中時新聞網)