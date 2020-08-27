很多人應該都只有聽過心導管治療，為什麼高血壓也可以透過導管治療呢？新竹馬偕醫院心臟內科醫師林柏霖說，兩個導管治療的概念是一樣的，但是高血壓導管治療，是透過微創導管由鼠蹊部進入到腎臟動脈血管內的數個位置進行加熱，以熱能燒灼，降低交感神經活性，達到降血壓的效果。

「其實門診中很多病人都會問，為什麼腎臟會跟高血壓有關係？其實我們的腎臟也有交感神經分布；人在面對外在環境變化時，會刺激交感神經開始作用，但過於活躍的交感神經會讓腎臟分泌過多的腎素，腎素就會造成血管收縮，導致血壓上升。」林柏霖這麼解釋。

高血壓導管治療是經由鼠蹊部放入微創導管後，進入到腎臟動脈，利用電燒方式進行神經阻斷術，降低交感神經活性；病人需要全身麻醉、手術時間約1.5小時，住院約一到兩天即可出院。

台灣高血壓醫學會理事長王宗道醫師說，依衛福部的規定，高血壓導管治療目前只限於收縮壓一六０以上的病患才可進行，手術費用約十三至十六萬元左右，台灣高血壓學會正積極尋求醫界共識，希望衛福部能放寛規定，造福更多高血壓患者。

衛福部規定，目前僅收縮壓高於160毫米汞柱的患者，才能接受高血壓導管治療，且沒有健保給付。（圖／王永泰攝）

高血壓學會建議符合下列狀況即可手術

●服用1到3種或大於3種降壓藥至少3個月，血壓仍控制不良，超過140/90毫米汞柱者。

●對於降壓藥耐受不良，有手腳冰冷、過敏、咳嗽等副作用者。

●經常忘記吃藥者。

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(中時新聞網)