前一陣子因為新冠肺炎疫情關係，醫生發現有一些病患因為擔心疫情而未到醫院拿高血壓藥物，結果導致血壓控制不良甚至還有病患因此送到急診；台灣高血壓醫學會理事長王宗道提醒，高血壓也可能成為新冠肺炎的幫手，一定要特別注意。

王宗道說，根據統計，患有高血壓的患者在新冠肺炎中死亡率約為6%，是總體死亡率將近3倍；而美國心臟病學會也發現，高血壓患者在罹患新冠肺炎後，有較高機率出現重症與死亡情形。

王宗道醫師分析，高血壓是指血壓超過140/90毫米汞柱，台灣盛行率約為25.82%，換算成人口數約有460萬，其中65歲以上人口，更是有一半都有高血壓的問題。「但是血壓不像血糖那樣，可以很方便地透過儀器監測，多數高血壓患者對於高血壓的病識感遠低於其他的慢性病。」

衛福部規定，目前僅收縮壓高於160毫米汞柱的患者，才能接受高血壓導管治療，且沒有健保給付。（圖／王永泰攝）

根據國民健康署所進行的統計，台灣40歲以上高血壓患者中，7成以上知道自己有高血壓，但有在控制高血壓的比例卻只有5成。「高血壓又被稱為隱形的殺手，因為在最新的10大死因中，高血壓是其中危險因子的就佔了一半，如果放任血壓長期控制不良，只會增加死亡風險。」

台灣高血壓學會理事長王宗道表示，醫界的共識是希望衛福部放寬高血壓導管治療的規定，造福更多患者。（圖／高血壓醫學會提供）

王宗道分析了高血壓治療現況。他說，目前至少有超過5種藥物可以用在控制高血壓，但是因為長期服藥造成病患順從性不佳，而且藥物的藥效會隨著時間遞減，也比較難24小時都穩定控制血壓，因此，高血壓導管治療可以說是為高血壓控制帶來一盞明燈，但目前這個治療方式尚未通過健保給付。

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(中時新聞網)