台股8月20日遭「空襲」，市場一片哀嚎，網上股民卻逆勢喊買近來竄起的3檔5G題材ETF！「復華中國5G通信ETF基金買百張也沒跑，今天還加碼30張！」「元大全球未來關鍵科技ETF基金低於21元，我就進場！」「元大全球未來通訊ETF基金可以進場。」討論聲熱鬧滾滾。

金管會官員解釋為「投資客逢低承接，找到適合價位進場」，就有網民說是「換股好時機」，「種一棵樹買ETF 0050最好時間是十年前，其次是現在」。

如同「樂活大叔」理財達人施昇輝形容的「0050與0056是國民ETF」，這一天成交量共暴增7萬多張，創近一個月新高。連帶三檔５Ｇ題材ETF更是風生雲起，股民高喊加碼搶進3萬多張。

大陸在2018年開始測試5G、發放牌照，並推出首款5G手機。圖為華為的5G智能系統展示。（圖／新華社）

起因就是陸美貿易戰愈演愈烈，美國8月20日擴大「華為禁令」，隨即傳出大陸通訊廠「華為」、「中興通訊」大砍供應鏈訂單，台股因此遭到「空襲」，各類股哀鴻遍野，加權指數終場重挫416點，以12362.64點收盤，跌幅3.26％，等於今年以來漲幅的一半，成交卻爆出3468.16億元天量。

面對這場「空襲」，金管會上陣分析台股跳水原因，還喊話國安基金持續留守股市；證期局副局長郭佳君更表示：「台股交易爆大量，代表投資人逢低進場承接，非無量下跌。」試圖穩定股民軍心。

事實上，網上股民早已熱鬧地喊出「換股」、「買股」，尤其近來正夯的三檔５Ｇ題材ＥＴＦ，包括元大投信發行的首檔５Ｇ題材ＥＴＦ「元大全球未來通訊ＥＴＦ基金」（00861）、有「硬５Ｇ」之稱的「元大全球未來關鍵科技ＥＴＦ基金」（00876），以及復華投信發行的首檔大陸５Ｇ題材ＥＴＦ「復華中國５Ｇ通信ＥＴＦ基金」（00877），三檔總規模直逼300億元。

台股8月20日大跌，一名持有00877的網友發文，表示營業員安慰他：「畢竟5G是大陸跑在前，總有一天還公道。」許多股民更高喊「愈跌愈買」。（圖／翻攝自CMoney股市爆料同學會網站）

台股8月20日大跌，一名持有00877的網友發文，表示營業員安慰他：「畢竟5G是大陸跑在前，總有一天還公道。」許多股民更高喊「愈跌愈買」。（圖／翻攝自CMoney股市爆料同學會網站）

眼看著台股盤中跳水600點，一名剛買入00877的網友，緊張地在「CMoney股市爆料同學會」發文：「問了營業員，他說：『當初15元認購兩百張的阿姨和認購三百張的董娘都沒有跑，如果不缺錢就先擺著，畢竟５Ｇ是大陸跑在前，總有一天還公道。』」接著有人回應：「我買百張也沒跑！今天還加碼30張。」

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(中時新聞網)