立下「地獄不空，誓不成佛」大悲大願的地藏菩薩，又稱「幽冥教主」或「酆都大帝」，與文殊、普賢及觀音並列「四大菩薩」。農曆7月30日是地藏菩薩聖誕，今年因閏月，為7月29日（國曆9月16日）；由於地藏菩薩聖誕也是「關鬼門」的日子，據傳祂當天還得忙著照看飽餐一頓的「好兄弟」們，是否有遵守紀律回到陰間。

關於地藏菩薩的由來，說法有很多。一說地藏菩薩是名為「光目」的孝女，並終日虔誠供養羅漢，由於光目的母親殺生無數，光目認為母親死後一定會遭遇惡道果報；有次入定時，果然看到母親在地獄惡道受苦，當下光目便發願除了要拯救母親，也要救拔地獄的罪苦眾生，盡皆成佛。

另有一說地藏菩薩是個王子。相傳唐朝時期，新羅國（今韓國）王子「金喬覺」渡海前往大唐留學，因為深受佛教感化，決定捨棄王位出家為僧，法號「地藏」。

新莊地藏庵提供「補運」和「祭解」等濟世服務，吸引許多善男信女前來參拜。（圖／馬景平攝）

地藏有天來到九華山，找了塊清淨地修行，九華山大地主閔公聽聞此事後，問地藏需要多大的地方建道場，地藏回答：「一襲袈裟之地足矣。」閔公聽了暗想：「那會有多大？」沒想到，地藏將袈裟一拋，袈裟竟愈變愈大，最後籠罩整座九華山，讓眾人驚呼不已。

篤信佛教的閔公，見證地藏大展神蹟後，決定捐出所有土地建廟，供僧人修行，並讓兒子出家學佛法，後來閔公也出家為僧。新北市「新莊地藏庵」榮譽主委林俊德表示：「所以寺廟供奉的地藏菩薩，旁邊一定會有閔公像。」

（圖／報系資料照）

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