地藏菩薩與文殊、普賢及觀音並列「四大菩薩」，身負救渡地獄罪惡深重眾生之責，懷著「我不入地獄，誰入地獄」悲願；地藏菩薩信仰圈遍及中國大陸、台灣和日本等地。尤其，地藏菩薩是日本人重要且普遍的信仰。

新莊地藏庵主委張永寬表示，日本人視地藏菩薩為旅行者、孩童和早夭嬰孩的守護神，在寺院、街頭和農田旁隨處可見。曾任新莊當地里長的張永寬，長期投入廟務，今年接任新莊地藏庵主委，傳承耆老口述歷史，受訪時也提及一段地藏菩薩與台灣、日本兩地信仰有關的歷史。

張永寬說，清朝乾隆22年（西元1575年）建立的新莊地藏庵，一開始只供奉「大眾爺」（台灣歷史上漳泉械鬥中死去的先民）；到了日據時代，日本人擔心有志之士藉機造反，極力壓制台灣人的傳統信仰，新莊地藏庵於是迎來一尊地藏菩薩，供奉於正殿，成功地讓日本人准許鄉民祭拜大眾爺，至今新莊地藏庵的左殿仍是「大眾爺廟」。

曾任新莊當地里長的張永寬，長期投入廟務，今年接任新莊地藏庵主委，傳承耆老口述歷史。（圖／馬景平攝）

根據考證，地藏菩薩信仰是清代漢人渡海來台拓墾後，在台灣民間落地生根。地藏菩薩的故事幾乎都與地獄、超渡和冥界司法有關，帶有濃厚的勸善教化色彩。

時至今日，祭祀地藏菩薩的廟宇多兼容佛、道，每次舉辦法會時，多有超渡祖先、冤親債主、嬰靈及補財庫等濟世服務。且由於地藏菩薩聖誕剛好是「鬼門關」，多數廟宇都在同天舉辦佛誕祝壽典禮與普渡法會。

日本的地藏菩薩常被視為孩童的守護神，保佑孩子健康成長。（圖／報系資料照）

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