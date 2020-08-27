【1】捷克團訪立院 專屬廁所高標防疫

捷克參議院議長韋德齊率團抵台後，預計9月1日至立法院發表演說，疾管署副署長莊人祥昨說明防疫措施時表示，捷克團在立院如廁，都有專屬廁所及專人陪同，落實全程防護。甚至午宴時，台、捷雙方人員，相隔3公尺，共進午餐。

【2】印尼船員告解 海巡破最大私菸

海巡署25日在台中港查獲獅子山籍大東輪載運13只貨櫃，裝載大陸、韓國等私菸，專案小組漏夜清查共計552萬餘包，市值至少5億元。據了解，該船印尼船員不想捲入走私案，打電話向神父告解，輾轉提供情資，助破台灣史上最大宗私菸案。

【3】首戰即終戰 出自國防部智庫報告

前總統馬英九「首戰即終戰說」，連日遭府院黨炮轟。馬英九昨表示，「首戰即終戰」是國防部智庫提出的報告，並非他的主張；他必須提醒蔡總統，若堅持承受第一波攻擊，會對台灣帶來很大的戰禍，「到時可能沒時間去求救了」，身為總統，千萬不能拿老百姓生命財產開玩笑。

【4】金管會祭3利多 鬆綁壽險投資

壽險業握有高額資金水位，為了鼓勵「錢留台灣」、協助國內經濟發展，金管會主委黃天牧昨天參加壽險公會會員大會表示，將逐步鬆綁法規、爭取《保險法》修法案盡速送至立法院審議，修正重點包括鬆綁保險業投資公共建設限制、保單不必「親晤親簽」，以及清償能力條件符合台灣現況。黃天牧承諾，「努力看看，力拚年底前過關。」

【5】天心柯佳嬿雙視后對決 張孝全許光漢兩代男神對壘

第55屆電視金鐘獎入圍名單26日公布，戲劇節目視后方面，天心以《最佳利益》與《想見你》的柯佳嬿展開雙視后對決，而2016年以《一把青》角逐視后失利、敗給柯佳嬿的楊謹華，2人今年再次狹路相逢，楊謹華今年以《鏡子森林》捲土重來，並與《苦力》苦命女林玟誼、《用九柑仔店》中的「臭臉維納斯」莫允雯一起角逐。

(中時新聞網)