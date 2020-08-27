彰化萬人血清抗體研究計畫備受關注，幾經周折，今早上10點將公布期中報告。前疾管局副局長施文儀搶先預測結果，包括確診者百分百陽性、接觸者陽性率大於居家檢疫者、醫護人員無潛在感染，檢測報告將顯示指揮中心防疫有成、研究有貢獻的多贏局面。

彰化萬人血清抗體檢測計畫是由彰化衛生局和台大公衛學院合作執行，原預定本月25日公布期中報告。但彰化衛生局揪出無症狀居檢者染疫，局長葉彥伯遭政風調查後，自此一路被抹黑，執行此計畫的台大公衛學院內部也意見分歧，主要研究者前台大公衛院長詹長權突然喊卡。不料，中央流行疫情中心指揮官陳時中卻指控他們蓋牌，引來前台大公衛副院長陳秀熙回應，請陳部長和台大說一聲就公布，期中研究報告才再度復活。

針對彰化萬人血清抗體研究，施文儀昨晚在臉書預測檢測結果，他說，明早(27日)萬人血清抗體研究「解封」！期待四大高風險族群結果是：確診者百分百陽性。接觸者陽性率大於居家檢疫者，居家檢疫者約萬分之七(1/1400)。醫護人員無人潛在感染。施文儀表示，這是他個人的推測與期待，指揮中心防疫有成、研究有貢獻、醫護人員防護到位，人民幸福之「四贏」誕生！

彰化萬人血清抗體檢測的研究報告，今與會人士將有台大公衛研究團隊的詹長權、陳秀熙，以及彰化衛生局長葉彥伯，指揮中心發言人莊人祥也將出席。

(中時新聞網)