台北2間有70年歷史的老字號餐廳「高記」、「銀翼餐廳」，接連停業。其中永康商圈老字號「高記」，因2、3樓店面違規使用，屢遭市府裁罰，不堪虧損宣布停業，「銀翼餐廳」也遭認定違《建築法》挨罰30萬元。對此，台北市長柯文哲表示，開罰是為改善違建文化。

「高記」1949年成立於台北永康街，以生煎包、蟹殼黃、油豆腐細粉與豆漿等主力商品起家，是永康街第一個上海點心店，知名度與鼎泰豐齊名。但在2018年10月被發現將2、3樓「集合住宅」違規作餐廳使用，被市府開罰7次共累計78萬罰款，仍未改善，市府要求本月底前改善「否則斷水斷電」，但因時間匆促，不得不宣布於30日熄燈結束營業。

另一間銀翼，則是因遭都發局認定違反《建築法》，使用執照涉及違規，挨罰30萬元，被市府要求限期8月底改善，否則會再罰30萬。業者則證實，目前已暫停營業，進行店內裝修，最快9月恢復營業。

據《ETtoday新聞雲》27日報導，對於都發局開罰，柯文哲說，「開罰從來就不是市府的目的，未來會繼續輔導店家合法，當大家都遵守法律規範，才可能改善台灣的違建文化」。

(中時新聞網)