面額6000萬支票、1.9億存摺完璧歸趙！新竹縣政府駐衛警曾志明、縣長司機吳聲煌25日一早在縣府門口撿到面額6000萬支票、1.9億存摺，因憂心失主驚惶失措，立即通知遺失的單位，馬上領回遺失的支票及存摺，臨危不亂的舉措也將受表揚。

曾志明在縣府擔任多年的駐衛警，長期守護新竹縣政府安全，他說，25日一早縣府舉辦主管會報，當時在協助交通管制，與吳聲煌未料卻在縣府大門口發現一本新竹縣地區農會存摺，內還夾著一張支票，檢查後發現支票可即期兌現，面額達6000萬，存摺內更有1億9千萬的存款。

當下曾志明只想著失主可能很緊張，與吳聲煌確認存摺戶名為在地農會，便由行政處科長當見證人，立即通知農會派人取回。曾志明說，雖然金額很高，但當下並未多想，只急著交還給失主，也只當作工作日常。

遺失存摺及支票的農會則指出，因農會工友每日會前往縣府送交公文、兌現支票，可能送遞文件、取物過程中不慎掉落，會再加強訓練，避免職務瑕疵再度發生。

(中時 )