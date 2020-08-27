全球新冠肺炎疫情持續未見趨緩跡象，交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，再度宣布延長旅行業組團出境旅遊、接待來台觀光客入境禁令，且此次為「持續暫停」、未設定結束期限，僅表示後續將視疫情發展及邊境管制情況「適時調整」並公告。

觀光局表示，旅客解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布的國際疫情及建議等級辦理。若因此衍生退費爭議，可檢具相關資料先向品保協會申訴調處，若調處不成，後續可再向觀光局申訴處理。

旅遊疫情建議等級被列為第一級注意（Watch）的地區，民眾至當地應遵守當地的一般預防措施，並依國外旅遊定型化契約第13條辦理。意即旅遊社或旅客在出發前一定天數前取消行程，需賠償一定比例金額。

國外旅遊定型化契約第13條規定，若參團旅客在出發41天前解約，須賠償旅遊費用5％， 31～40天需賠償10％、21～30天前賠償20％，2～20天前賠償30％，前1天解約需賠償50％，出發當天或出發後解約、或未通知不參加者則須全數賠償。

旅遊疫情建議等級被列為第二級警示（Alert）的地區，民眾至當地應採取加強防護措施，並依國外旅遊定型化契約第15條規定辦理。意即旅客可解除參團契約，但在扣除旅遊業者必要規費後，應按餘款補償一定比例給旅行業者，最高不得超過5％。

至於旅遊疫情建議等級遭提升至第三級警告（Warning）的地區，民眾應避免至當地所有非必要旅遊，並依國外旅遊定型化契約第14條辦理，即參團旅客可解除契約、且不負損害賠償責任，旅行業者需退還扣除必要規費的餘款。

(時報資訊)