美NASDAQ指數勇冠三軍持續創高，並帶動費半指數轉強，雖然台股電子比重還在7成以下，但中小型電子股的活潑度開始增強，整個台積電(2330)供應鏈全面轉強。

台積電股價穩定走高，主要是台積電在科技論壇中表示，已整合旗下SoIC、InFO、以及CoWoS等3DIC 技術平台，取名為「TSMC 3DFabric」，且在3奈米、2奈米遠遠拋開競爭對手；受此消息激勵，不僅台積電穩定走高，整個台積供應鏈都動了！

從結構觀察，周三除了台積供應鏈外，具有轉單效益的MOSFET族群也轉強了，這是宅經濟概念的延伸，因為新款處理器對於MOSFET用量增加3~4成，在用量大增、以及國際IDM大廠逐步淡出伺服器、筆電等市場，使得該族群漸漸轉強；其實另一個概念在去美化。

本周起記憶體族群回穩了，周三看到被動元件有零星火力，如果產品跌價的族群不再續跌，說明股價調整已經到位，基於弱不再弱、勢變強原則，也說明大多數個股修正近尾聲。(倫元投顧提供)

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