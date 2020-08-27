台中王婦疑倒車不慎，輾斃站在車後的施姓丈夫。（民眾提供/王文吉台中傳真）

更新內容）台中45歲王姓陸籍新住民26日晚間9時許，倒車不慎輾過站在車後的58歲施姓丈夫，意外發生後王婦不知所措，呆站路旁20分鐘。當地守望相助隊夜巡經過，發現黑色轎車橫停路中間，上前查看發現地上有一攤血跡，男子被壓在車下已無意識，通知消防隊趕到將其救出送醫仍宣告不治，詳細肇事原因待警方調查釐清。

台中市消防局26日晚間9時5分接獲報案，新社區中和街巷弄內有自小客倒車不慎撞到人，一名男子受困在車子底下。新社分隊出動2車、6人，小隊長李景雲帶隊到場時，施男已無生命跡象，協助脫困後，送東勢農民醫院急救。

東勢交通小隊長吳永鑫表示，當時王女駕車要停放到屋內，不明原因往後滑，壓到施姓丈夫。據了解，死者與王婦剛搬到台中新社不久，意外發生後，王婦嚇得不知所措，呆站路旁20分鐘，直到守望相助隊經過，上前查看發現男子壓在車下，才趕緊通報119。

員警依現場跡證研判，當時可能是夫妻開車返家，施男先行下車，站到車後等待王婦停車，可能夜間線昏暗，王婦倒車時未注意車後狀況，不慎輾斃丈夫，事故發生原因仍待警方調查釐清。

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(中時新聞網)